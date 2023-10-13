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Суд обязал «Райффайзенбанк» разместить контррекламу об акции «Кешбэк на все»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Райффайзенбанк» должен разместить контррекламу в связи с распространением недостоверных сведений в рекламе акции «Кешбэк на все». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что такое решение по ее иску вынес Арбитражный суд Москвы.

Суд обязал «Райффайзенбанк» разместить контррекламу об акции «Кешбэк на все»

ФАС обращалась в суд в феврале 2023 года. По данным службы, в рекламном видео кредитной организации утверждалось: «кешбэк на все», «кешбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами». Однако дисклеймер об условиях и ограничениях данного предложения был предъявлен мелким шрифтом и демонстрировался короткий промежуток времени.

ФАС сочла такую рекламу ненадлежащей и наложила штраф на банк. После этого служба подала иск в Арбитражный суд Москвы. Решение удовлетворить требование ФАС поддержали и суды двух вышестоящих инстанций.

Таким образом, «Райффайзенбанк» должен разместить контррекламу, где будет указаны претензии ФАС.

«Контрреклама должна будет демонстрироваться в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки», — говорится в сообщении ФАС.

Raiffeisen Bank International объявила весной о намерении продать российский бизнес. Также рассматривался вариант с выводом «Райффайзенбанка» из периметра группы. Агентство Reuters писало, что Европейский Центробанк рекомендовал RBI прекратить свой российский бизнес.

В августе глава группы Йоханн Штробль заявил о переносе продажи или выделения бизнеса на конец года. 

В сентябре Центробанк аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление депозитарной деятельности.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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