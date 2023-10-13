Суд обязал «Райффайзенбанк» разместить контррекламу об акции «Кешбэк на все»

«Райффайзенбанк» должен разместить контррекламу в связи с распространением недостоверных сведений в рекламе акции «Кешбэк на все». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что такое решение по ее иску вынес Арбитражный суд Москвы.

ФАС обращалась в суд в феврале 2023 года. По данным службы, в рекламном видео кредитной организации утверждалось: «кешбэк на все», «кешбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами». Однако дисклеймер об условиях и ограничениях данного предложения был предъявлен мелким шрифтом и демонстрировался короткий промежуток времени.

ФАС сочла такую рекламу ненадлежащей и наложила штраф на банк. После этого служба подала иск в Арбитражный суд Москвы. Решение удовлетворить требование ФАС поддержали и суды двух вышестоящих инстанций.

Таким образом, «Райффайзенбанк» должен разместить контррекламу, где будет указаны претензии ФАС.

«Контрреклама должна будет демонстрироваться в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки», — говорится в сообщении ФАС.

Raiffeisen Bank International объявила весной о намерении продать российский бизнес. Также рассматривался вариант с выводом «Райффайзенбанка» из периметра группы. Агентство Reuters писало, что Европейский Центробанк рекомендовал RBI прекратить свой российский бизнес.

В августе глава группы Йоханн Штробль заявил о переносе продажи или выделения бизнеса на конец года.

В сентябре Центробанк аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление депозитарной деятельности.

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