Raiffeisen Bank запланировал продать подразделение в РФ или вывести его из структуры группы

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) будет пытаться продать свое российское подразделение («Райффайзенбанк») или вывести его из структуры группы, говорится в сообщении RBI.
«Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса», — заявил гендиректор RBI Йоханн Штробль, слова которого приводит Reuters.
Штробль также сказал, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe.
В середине марта стало известно, что топ-менеджмент RBI обсудил потенциальный обмен активов в России со Сбербанком. Европейский бизнес Сбербанка заморожен, а RBI не может получать дивиденды от российской «дочки». Потенциальное соглашение позволило бы компенсировать сторонам эти потери.
В RBI добавили, что группа продолжит прорабатывать потенциальные сделки по деконсолидации «Райффайзенбанка» и материнской структуры. В то же время структура в РФ продолжит осуществлять банковские операции по условиям лицензии ЦБ.
Также сообщается, что RBI продолжит сокращать деловую активность в России. Фактически этот процесс выражается в сокращении «Райффайзенбанком» общего объема операций в иностранной валюте, а также снижении темпов выдачи кредитов.
Фото на обложке: Ioannis7 /
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