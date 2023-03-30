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Raiffeisen Bank запланировал продать подразделение в РФ или вывести его из структуры группы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) будет пытаться продать свое российское подразделение («Райффайзенбанк») или вывести его из структуры группы, говорится в сообщении RBI.

Raiffeisen Bank запланировал продать подразделение в РФ или вывести его из структуры группы

«Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса», — заявил гендиректор RBI Йоханн Штробль, слова которого приводит Reuters.

Штробль также сказал, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe.

В середине марта стало известно, что топ-менеджмент RBI обсудил потенциальный обмен активов в России со Сбербанком. Европейский бизнес Сбербанка заморожен, а RBI не может получать дивиденды от российской «дочки». Потенциальное соглашение позволило бы компенсировать сторонам эти потери.

В RBI добавили, что группа продолжит прорабатывать потенциальные сделки по деконсолидации «Райффайзенбанка» и материнской структуры. В то же время структура в РФ продолжит осуществлять банковские операции по условиям лицензии ЦБ.

Также сообщается, что RBI продолжит сокращать деловую активность в России. Фактически этот процесс выражается в сокращении «Райффайзенбанком» общего объема операций в иностранной валюте, а также снижении темпов выдачи кредитов.

Фото на обложке: Ioannis7 / Shutterstock

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