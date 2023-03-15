Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Raiffeisen Bank начал обсуждать обмен активами со Сбербанком — Falter

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Топ-менеджмент Raiffeisen Bank International (RBI) на прошлой неделе обсудил потенциальный обмен активов в России со Сбербанком, узнало австрийское издание Falter.

Raiffeisen Bank начал обсуждать обмен активами со Сбербанком — Falter

Европейский бизнес Сбербанка заморожен, а RBI не может получать дивиденды от российской «дочки». Потенциальное соглашение позволит компенсировать сторонам эти потери.

В схеме допускается и участие и белорусской «дочки» RBI — ее дивиденды и субординированные кредиты могут перейти Сбербанку.

Издание Der Standard отмечает, что RBI в официальном комментарии назвали эту информацию «теоретическим соображением», а также добавили, что продолжают соблюдать антироссийские санкции и будут согласовывать с властями любые подобные сделки.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 VPost: Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию
  2. 2 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
  3. 3 Помощник человека: как работают виртуальные сотрудники
  4. 4 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
  5. 5 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 марта 2023

Российский венчурный форум

17 марта 2023

ART TEAM

17 марта 2023

Investment Readiness Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ