Raiffeisen Bank начал обсуждать обмен активами со Сбербанком — Falter

Топ-менеджмент Raiffeisen Bank International (RBI) на прошлой неделе обсудил потенциальный обмен активов в России со Сбербанком, узнало австрийское издание Falter.

Европейский бизнес Сбербанка заморожен, а RBI не может получать дивиденды от российской «дочки». Потенциальное соглашение позволит компенсировать сторонам эти потери.

В схеме допускается и участие и белорусской «дочки» RBI — ее дивиденды и субординированные кредиты могут перейти Сбербанку.

Издание Der Standard отмечает, что RBI в официальном комментарии назвали эту информацию «теоретическим соображением», а также добавили, что продолжают соблюдать антироссийские санкции и будут согласовывать с властями любые подобные сделки.

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