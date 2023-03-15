Raiffeisen Bank начал обсуждать обмен активами со Сбербанком — Falter

Топ-менеджмент Raiffeisen Bank International (RBI) на прошлой неделе обсудил потенциальный обмен активов в России со Сбербанком, узнало австрийское издание Falter.
Европейский бизнес Сбербанка заморожен, а RBI не может получать дивиденды от российской «дочки». Потенциальное соглашение позволит компенсировать сторонам эти потери.
В схеме допускается и участие и белорусской «дочки» RBI — ее дивиденды и субординированные кредиты могут перейти Сбербанку.
Издание Der Standard отмечает, что RBI в официальном комментарии назвали эту информацию «теоретическим соображением», а также добавили, что продолжают соблюдать антироссийские санкции и будут согласовывать с властями любые подобные сделки.
Фото на обложке: Karolis Kavolelis /
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