Банк России аннулировал лицензию АО «Райффайзенбанк»

Банк России аннулировал лицензию «Райффайзенбанка» на депозитарную деятельность. Заявление об отказе от лицензии подал сам банк. Ранее стало известно о планах «Райффайзенбанка» провести ребрендинг и зарегистрировать новые товарные знаки.
ЦБ РФ сообщил об аннулировании лицензии АО «Райффайзенбанк».
«[...] аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» – говорится в сообщении Банка России.
Регулятор уточнил, что лицензия аннулирована на основании заявления «Райффайзенбанка».
Ранее стало известно о планах австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) сменить бренд «Райффайзенбанка» после продажи или выделения структуры из состава группы.
8 сентября «Райффайзенбанк» подал в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков. В заявках представлен новый логотип банка в четырех вариантах. Два – это «R Bank» с белым и желтым цветами фона, еще два – «R Банк» с заливками таких же цветов.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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