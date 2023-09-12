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В группе Raiffeisen допустили ребрендинг «Райффайзенбанка» после продажи или выделения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) допускает смену бренда своей российской «дочки» «Райффайзенбанк» после продажи или выделения структуры из состава группы, однако подача заявки на новый товарный знак не говорит о скорой сделке. Об этом сообщает издание Kleine Zeitung со ссылкой на пресс-службу RBI.

В группе Raiffeisen допустили ребрендинг «Райффайзенбанка» после продажи или выделения

В сентябре стало известно, что «Райффайзенбанк» в ожидании сделки обратился в Роспатент за регистрацией нового товарного знака. Логотип представлен в четырех вариантах «R Банк» и «R Bank» в двух цветах.

По словам представителя банка, которые приводит газета, в ходе вероятной сделки российская «дочка» подвергнется ребрендингу и «нужно быть готовым к любым обстоятельствам». Выбор товарного знака во многом будет определяться потенциальным покупателем. При этом представитель RBI подчеркнул, что поданная ранее в Роспатент заявка не свидетельствует о скорой сделке.

Raiffeisen Bank International объявила весной о намерении продать российский бизнес. Также рассматривался вариант с выводом «Райффайзенбанка» из периметра группы. Агентство Reuters писало, что Европейский центробанк рекомендовал RBI прекратить свой российский бизнес.

В августе глава группы Йоханн Штробль заявил о переносе продажи или выделения бизнеса на конец года.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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