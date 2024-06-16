LG презентует телевизоры серии OLED evo B4 с процессором искусственного интеллекта

LG Electronics официально представила свои телевизоры серии OLED evo B4. Они уже поступили в продажу. Девайс поддерживает Dolby Vision и Atmos.

Он предлагается с двумя размерами экранов: 65 дюймов и 77 дюймов. Цена первой составляет $2080. Второй вариант обойдется почти в $3000. Устройство имеет аудио-графический чипом LG α8 AI, который отвечает за качество изображения и звука. Панель 4K 120 Гц должна порадовать пользователей четким изображением при плавном движении, а это идеально подходит для просмотра динамичного контента или игр.

Серия LG OLED evo B4 создает впечатления от просмотра с эффектом погружения. Поддержка Dolby Vision и Atmos порадует графикой и хорошим звуком. Об этом пишет gizmochina.com.

В этих телевизорах используется платформа WebOS smart TV, которая обеспечивает легкий доступ к сервисам потоковой передачи и другим приложениям. Девайс оснащен режимами подавления синего света искусственным интеллектом и режимом создания фильма, имеют сертификаты с низким уровнем синего свечения, без мерцания, с низким уровнем бликов и без отражения, что обеспечивает комфорт для глаз во время длительных сеансов просмотра. Устройства ориентированы на геймеров.

Ранее мы писали о том, что Hisense представила телевизор с поддержкой HDR10+ и «сумасшедшим» звуком за 599 евро.