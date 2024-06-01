Hisense представила телевизор с поддержкой HDR10+ и сумасшедшим звуком за 599 евро

Компания Hisense пррезентовала свой уникальный телевизор с поддержкой HDR10+ и системой Dolby vision. Модель A7NQ QLED предлагает потрясающее разрешение 4K в сочетании с собственной частотой обновления 60 Гц, что дает плавные и яркие визуальные эффекты, детализированное изображение с яркой цветопередачей.

Смарт-телевизор Hisnese оснастили двухканальной звуковой системой мощностью 30 Вт, совместимой с Dolby Atmos, покупателей ждет захватывающий звук. Об этом пишет Gizmochina.com.

Smart TV работает на ОС VIDAA, которая обеспечивает беспрепятственный доступ к популярным потоковым платформам, таким как Netflix, YouTube и Disney+. Кроме того, он поддерживает беспроводной обмен контентом с мобильных устройств через Apple AirPlay.

Устройство имеет несколько вариантов подключения, таких как HDMI 2.1 (eARC), USB 2.0, S/PDIF и аудиоразъем.

Доступен телевизор Hisense A7NQ QLED в некоторых странах Европы, в том числе в Великобритании, Испании и Германии, предзаказ можно оформить и во Франции, а его стоимость начинается от 599 евро.

Ранее мы рассказывали о том, что «Сбер» начал продажи нового поколения «умных» телевизоров с miniLED-дисплеями. Стоимость начинается от 13 490 рублей, а флагманская модель обойдется покупателям в 149 990 рублей.

Фото на обложке: Alehandra13 / https://pixabay.com/