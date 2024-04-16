«Сбер» начал продажи нового поколения «умных» телевизоров с miniLED-дисплеями

«Сбер» начал продажи нового поколения «умных» телевизоров Sber Line S, говорится в сообщении компании. Всего в новой линейке представлено более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц. Флагманские модели оснащены дисплеями miniLED и операционной системой «Салют ТВ».

Флагман линейки — 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки. За разработку «умных» устройств отвечает партнер «Сбера» — компания SberDevices.

Для флагманской модели Sber miniLED использовали технологию MEMC (позволяет добиться максимальной плавности движения и отсутствия размытия во время динамических сцен). Также для всех моделей были усовершенствованы динамики.

Новый телевизор «Сбера» с miniLED-дисплеем

Для линейки Sber Line S увеличилась оперативная память: у премиальных моделей — до 2 Гб, у бюджетных — до 1,5 Гб. Двухдиапазонный Wi-Fi теперь доступен даже на младших моделях.

«Умные» телевизоры Sber работают под управлением российской операционной системы «Салют ТВ». В последнем обновлении «Салют ТВ» появились описания фильмов и сериалов, сгенерированные GigaChat.

Цены на телевизоры линейки Sber Line S стартуют с 13 490 рублей. Флагманская модель Sber miniLED идет в комплектации с 65-дюймовым дисплеем по цене 149 990 рублей.

Часть моделей Sber Line S можно купить в официальном интернет-магазине SberDevices. Продажи на маркетплейсах начнутся 17 апреля.

Фото: «Сбер»