В России с 1 июля запретят ввоз иностранного табака без акцизных марок

Ввоз табачной продукции в Россию со следующего месяца будет возможен лишь с акцизными марками, об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства РФ.
В тексте документа сказано, что эти ограничения распространяются и на страны-члены ЕАЭС. Теперь перемещение табачной продукции по России допустимо только при наличии на упаковке специальной маркировки.
Отметим, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, исходят из которого прописывается таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок. За этим следует перехода к исключительно цифровой маркировке табака и подакцизной никотинсодержащей продукции.
Для этого Налоговый кодекс дополнили термином «учетно-контрольная специальная марка» для маркировки таких товаров. По факту это уникальный QR-код, который наносится на пачку.
Ранее мы писали о том, что в РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года.
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