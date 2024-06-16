Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России с 1 июля запретят ввоз иностранного табака без акцизных марок

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Ввоз табачной продукции в Россию со следующего месяца будет возможен лишь с акцизными марками, об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства РФ.

В России с 1 июля запретят ввоз иностранного табака без акцизных марок

В тексте документа сказано, что эти ограничения распространяются и на страны-члены ЕАЭС. Теперь перемещение табачной продукции по России допустимо только при наличии на упаковке специальной маркировки.

Отметим, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, исходят из которого прописывается таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок. За этим следует перехода к исключительно цифровой маркировке табака и подакцизной никотинсодержащей продукции.

Для этого Налоговый кодекс дополнили термином «учетно-контрольная специальная марка» для маркировки таких товаров. По факту это уникальный QR-код, который наносится на пачку.

Ранее мы писали о том, что в РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Минпромторге начали поиск разработчика для отечественной игровой приставки
  2. 2 ВТБ с 17 июня временно отменит IT-ипотеку из-за нехватки лимита
  3. 3 Юрист перечислил риски законопроекта о снижении компенсации за нарушение права на товарный знак
  4. 4 Зачем нужно согласие на раскрытие налоговой тайны и каким организациям его оформлять
  5. 5 Что проверяет и как подготовиться к трудовой инспекции в 2024 году
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2024

Pitch&Go

16 июня 2024

Bosch Startup Harbour

16 июня 2024

«Аэрологистика»

Все ВОЗМОЖНОСТИ