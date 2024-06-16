Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Microsoft представила новые ПК с чипами искусственного интеллекта от Qualcomm

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Корпорация анонсирует новые компьютеры с более совершенными чипами, которые позволят запускать функции искусственного интеллекта в программном обеспечении для Windows.

Microsoft представила новые ПК с чипами искусственного интеллекта от Qualcomm

Особой их «фишкой» будет то, что они не будут при этом расходовать заряд батареи. Об этом пишет CNBC. Речь про ноутбук Surface Laptop и планшет Surface Pro с чипом Qualcomm.

Этот чип может выполнять ряд задач ИИ не подключаясь к интернету. Другие производители компьютеров аналогично выпускают ПК с поддержкой ИИ на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus, обещают долгую автономность и позволяют запускать чат-бот Copilot от Microsoft.

В дальнейшем производители устройств будут выпускать ПК с чипами AMD и Intel, соответствующими стандарту Copilot+. Об этом заявили в Microsoft во время пресс-конференции.

Отмечается, что ПК смогут переводить звук, рекомендовать ответы на входящие сообщения, предлагать изменения в приложении «Настройки» и даже разговаривать с людьми о том, что происходит на экране. Стоимость устройств Copilot+ в минимальном варианте будет начинаться от $999. Microsoft уже принимает предварительные заказы, а в продаже устройства появятся до конца июня.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft начала отключать компании из России от своих облачных продуктов.

Фото на обложке: trazika / https://pixabay.com/ru/

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Microsoft отложила выход «умной» ИИ-функции Recall для Windows 11
  2. 2 Навороченные и незамысловатые: как выглядят автомобили богатейших айтишников мира
  3. 3 Лучшие VR и AR-устройства в 2024 кроме Apple Vision Pro
  4. 4 Как купить подписку Game Pass в России
  5. 5 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2024

Pitch&Go

16 июня 2024

Bosch Startup Harbour

16 июня 2024

«Аэрологистика»

Все ВОЗМОЖНОСТИ