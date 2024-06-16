Microsoft представила новые ПК с чипами искусственного интеллекта от Qualcomm

Корпорация анонсирует новые компьютеры с более совершенными чипами, которые позволят запускать функции искусственного интеллекта в программном обеспечении для Windows.

Особой их «фишкой» будет то, что они не будут при этом расходовать заряд батареи. Об этом пишет CNBC. Речь про ноутбук Surface Laptop и планшет Surface Pro с чипом Qualcomm.

Этот чип может выполнять ряд задач ИИ не подключаясь к интернету. Другие производители компьютеров аналогично выпускают ПК с поддержкой ИИ на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus, обещают долгую автономность и позволяют запускать чат-бот Copilot от Microsoft.

В дальнейшем производители устройств будут выпускать ПК с чипами AMD и Intel, соответствующими стандарту Copilot+. Об этом заявили в Microsoft во время пресс-конференции.

Отмечается, что ПК смогут переводить звук, рекомендовать ответы на входящие сообщения, предлагать изменения в приложении «Настройки» и даже разговаривать с людьми о том, что происходит на экране. Стоимость устройств Copilot+ в минимальном варианте будет начинаться от $999. Microsoft уже принимает предварительные заказы, а в продаже устройства появятся до конца июня.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft начала отключать компании из России от своих облачных продуктов.

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