Microsoft начала отключать компании из России от своих облачных продуктов

Под запрет уже попали Power BI, Visio и Project. Ограничения введены с 16 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента ГК Softline Андрея Благоразумова.

«С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключения по 5–10 нашим клиентам. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению», — говорит он.

В марте Microsoft рассылала российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам. Причиной тогда назвали санкции ЕС. Но потом, как предполагали эксперты РБК, в компании решили, вероятно, отложить приостановку работы своих сервисов.

Блокировка, скорее всего, может коснуться подписок Teams, One Drive, Azure, Office 365, всех веб-служб, в том числе бесплатных, и всех версий Excel.

Ранее RB.RU сообщал, что речь в мартовском предписании Microsoft могла идти о продуктах Amazon и Google.

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