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Microsoft разослала российским клиентам письма о приостановке доступа к своим облачным продуктам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft разослала российским клиентам письма о приостановке доступа к облачным продуктам, сообщил РБК. Доступ к сервисам будет закрыт с 20 марта. Решение обусловлено введенными в отношении России санкциями Евросоюза.

Microsoft разослала российским клиентам письма о приостановке доступа к своим облачным продуктам

С 20 марта Microsoft закроет клиентам из России доступ к своим облачным продуктам. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученные компаниями письма от Microsoft.

По данным издания, в письме говорится о приостановке доступа к сервисами хранящихся в них данным из-за санкций Евросоюза. Подписки будут прекращены с 20 марта до общего или специального разрешения от регуляторов ЕС. 

Речь в предписании Microsoft может идти в том числе о продуктах Amazon и Google. Эксперты компании рекомендовали компаниям как можно скорее выполнить резервное копирование данных с облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.

В рамках двенадцатого пакета санкций ЕС в отношении России от 19 декабря 2023 года введены ограничения на поставки ПО для бизнес-аналитики. К ним относятся в частности Power BI, Dynamics CRM и другие продукты.

Фото на обложке: Robert Way / Shutterstock

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