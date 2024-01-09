Половина продаваемых в России iPhone активируется за рубежом. Крупные розничные сети начали предупреждать клиентов об этом. Ситуация касается и некоторых партий Samsung, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Устройства до поставки в Россию по параллельному импорту извлекаются из упаковки и регистрируются в заграничных сотовых сетях. Если год назад активированных таким образом смартфонов продавалось 20%, то сейчас примерно 50%. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что точную цифру назвать довольно сложно, так как испорт таких гаджетов крайне непрозрачен.
По его словам, цель таких действий — попытка перепродавцов и покупателей скрыть логистическую цепочку, по которой смартфоны попадают в Россию от вендора, и избежать разного рода санкций. Если гаджет активирован в неподсанкционной стране, это легитимизирует его продажу в глазах производителя, отметил он.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников предупредил, что покупать активированные смартфоны рискованно. Гарантии, покупатель получит не б/у и не украденный телефон — нет. И речь идет не о единичном устройстве, а о целых партиях похищенных смартфонов.
В октябре 2023 года спрос на iPhone 15 упал почти вдвое по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%. Больше всего снизились цены на iPhone 15 Pro Max с большим объемом памяти – на 11%-13%.
Фото на обложке: chainarong06 /
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