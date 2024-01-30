Bloomberg узнал детали крупнейшего в истории обновления iOS для iPhone

Bloomberg узнал подробности новой iOS 18, релиз которой может стать крупнейшим в истории обновлением программного обеспечения для iPhone. Siri могут снабдить ИИ-опциями, возможно их внедрят в Apple Music и другие приложения, рассказали источники агентства.

Релиз iOS 18 может стать крупнейшим в истории обновлением программного обеспечения для iPhone. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple может оснастить голосового помощника Siri функционалом генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, компания рассматривает внедрение ИИ функций в других приложения, например, Apple Music.

Также Apple может повысить совместимость iPhone с устройствами на операционной системе Android через интеграцию кроссплатформенного стандарта обмена сообщениями в iMessage.

23 января Apple выпустила обновление iOS 17.3. Компания модернизировала опцию защиты iPhone от кражи, которая теперь работает с применением биометрических данных владельца смартфона.

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