Пользователи iPhone по всему миру столкнулись со сбоем в приложении «Погода»

Пользователи iPhone по всему миру жалуются на неработающее приложение «Погода». У некоторых пользователей виджет домашнего экрана выдает ошибку «No weather data», у других просто отображается пустой экран.
Сообщения о неполадках с приложением стали появляться на прошлой неделе. Первыми сбой заметили пользователи из Канады.
В компании подтвердили наличие проблемы. Там отметили, что приложение может работать медленно или не отображать данные с погодой вовсе. В этом случае пользователям советуют перезапустить устройство.
Некоторые пользователи утверждают, что проблема началась после установки обновления iOS 16.4. Однако приложение не работает и у тех, кто еще не обновился до последней версии. В соцсетях владельцы устройств Apple также советуют пролистать страницы, однако этот способ помогает не всем.
В настоящее время на веб-странице System Status, отображающей состояние сервисов Apple, указано, что на 4 апреля сбой в работе приложения могут наблюдать жители Аляски.
Однако «Погода» до сих пор не отображается у некоторых жителей России, также сообщения о сбоях поступают из Италии. Впервые проблема появилась 30 марта, отмечали в Apple. 27 марта состоялся официальный релиз iOS 16.4.
RB.RU направил запрос в Apple, на момент публикации ответ не был предоставлен.
Фото на обложке: Nicole Lienemann /
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