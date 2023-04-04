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Пользователи iPhone по всему миру столкнулись со сбоем в приложении «Погода»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Пользователи iPhone по всему миру жалуются на неработающее приложение «Погода». У некоторых пользователей виджет домашнего экрана выдает ошибку «No weather data», у других просто отображается пустой экран.

Пользователи iPhone по всему миру столкнулись со сбоем в приложении «Погода»

Сообщения о неполадках с приложением стали появляться на прошлой неделе. Первыми сбой заметили пользователи из Канады.

В компании подтвердили наличие проблемы. Там отметили, что приложение может работать медленно или не отображать данные с погодой вовсе. В этом случае пользователям советуют перезапустить устройство.

Некоторые пользователи утверждают, что проблема началась после установки обновления iOS 16.4. Однако приложение не работает и у тех, кто еще не обновился до последней версии. В соцсетях владельцы устройств Apple также советуют пролистать страницы, однако этот способ помогает не всем.

В настоящее время на веб-странице System Status, отображающей состояние сервисов Apple, указано, что на 4 апреля сбой в работе приложения могут наблюдать жители Аляски.

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Однако «Погода» до сих пор не отображается у некоторых жителей России, также сообщения о сбоях поступают из Италии.  Впервые проблема появилась 30 марта, отмечали в Apple. 27 марта состоялся официальный релиз iOS 16.4.

RB.RU направил запрос в Apple, на момент публикации ответ не был предоставлен.

Фото на обложке: Nicole Lienemann / Shutterstock

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