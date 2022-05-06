В России стартовали неофициальные продажи iPhone

В Россию стали ввозить товары официально ушедших с рынка зарубежных брендов. В продаже уже появились новые iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в РФ. Продавцы перепродают их в 1,5 раза дороже.

Продавцы не рассказывают, как телефоны попадают в Россиию. Часть из них назвала страны, где они их покупали: ОАЭ, Австралия, пишут «Известия».

В ОАЭ iPhone SE с памятью 128 Гб стоит чуть более 2 тыс. дирхамов, или чуть более 37 тыс. рублей по курсу Forex. Цена телефона в Австралии — 799 австралийских долларов, то есть около 40,5 тыс. рублей. На Ozon iPhone SE 128 Гб стоит примерно от 60 тыс. рублей.

Собеседник издания предположил, что новые модели могли оказаться в России по серым схемам, которые отличаются от ныншнего параллельного импорта. При таком способе ввоза товары не декларируются или выдаются за более дешевые изделия. Телефоны могут провозить под видом упаковочных коробок к ним, например.

В начале марта Apple прекратила онлайн-продажи в России. Заказ любых гаджетов стал недоступен в официальном магазине компании. Спустя месяц Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, для которых разрешат ввоз в страну без разрешения правообладателя. В списке — смартфоны и техника от Apple, Samsung, Intel, Sony, Panasonic, Lenovo, Nokia, Asus и др.

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