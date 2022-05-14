iPhone с портом USB-C: стартовал этап тестирования прототипа (Bloomberg)

В компании Apple стартовал этап тестирования прототипа iPhone с портом USB-C. Решение о создании такой модели было спровоцировано стремлением Еврокомиссии обязать производителей техники использовать единый стандарт зарядки.

Источники Bloomberg, близкие к компании, сообщили агентству, что тесты уже идут, а параллельно с этим компания разрабатывает переходник, чтобы все аксессуары (наушники, коннекторы, зарядные устройства) могли беспрепятственно работать с новым разъемом.

Сменить привычную технологию Lightning на массовую USB-C вынудило компанию Apple решение властей ЕС. Большинством голосов в конце апреля был одобрен законопроект, согласно которому все гаджеты должны быть приведены к единому стандарту зарядки:

«Мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые консоли и портативные колонки, заряжаемые через проводной кабель, должны быть оснащены портом USB Type-C, независимо от производителя».

Это обусловлено заботой о пользователях: во-первых, сойдет на нет необходимость подыскивать к каждому устройству собственный провод, а во-вторых, как считают в ЕС, разъемы USB-C обеспечивают более высокую скорость зарядки и передачи данных.

По словам источников Bloomberg, новую модель iPhone с портом USB-C представят не раньше 2023 года (если вообще отправят в производство, поскольку компания Apple недовольна нововведениями и считает, что «унификация стандартов душит инновации»).

В выпущенных в этом году моделях iPhone все разъемы останутся прежними.

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