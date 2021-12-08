Volkswagen планирует вывести на IPO бренд Porsche

Группа Volkswagen запланировала провести первичное публичное размещение акций (IPO) бренда автомобилей класса «люкс» Porsche AG. Немецкий автопроизводитель готовит листинг, чтобы привлечь капитал для реализации масштабного плана по переходу группы на производство электромобилей.
Решение еще не принято, хотя в процессе подготовки уже задействовано несколько банков и консультантов, сообщила Handelsblatt. На данный момент идет обсуждение возможных параметров сделки.
В Volkswagen официально не подтвердили готовящееся IPO, отметив лишь, что руководство группы в последние месяцы всегда заявляло, что ему нужны деньги для реализации планов в сфере электромобилей.
В сентябре 2021 года Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что группа намерена стать лидером в производстве электрокаров, потеснив с пьедестала Tesla.
Слияние Volkswagen и Porsche произошло во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Производитель люксовых автомобилей не справился с финансовыми трудностями и потерял самостоятельность.
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Фото на обложке: r.classen /
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