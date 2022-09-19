Volkswagen оценил IPO бренда Porsche в $70–75 млрд

Немецкий автоконцерн Volkswagen запланировал провести первичное публичное размещение акций (IPO) производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche при оценке от $70,1 млрд (€70 млрд) до $75,1 млрд (€75 млрд), сообщила компания.
Еще в начале сентября Porsche оценивалась примерно в €85 млрд. В начале года — в €90 млрд.
Volkswagen оценивает привилегированные акции Porsche в диапазоне €76,5–82,5 за штуку. Всего в ходе IPO планируется разместить до 113,875 млн бумаг.
Если IPO пройдет по верхней границе диапазона, то может стать вторым по величине в истории Германии и третьим — в истории Европы, сообщали СМИ.
Porsche выйдет на Франкфуртскую биржу, торги начнутся 29 сентября.
О планах Volkswagen провести IPO бренда автомобилей класса «люкс» Porsche AG стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что немецкий автопроизводитель хочет привлечь капитал для реализации масштабного плана по переходу группы на производство электромобилей.
Фото на обложке: Unsplash
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