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Volkswagen оценил IPO бренда Porsche в $70–75 млрд

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Немецкий автоконцерн Volkswagen запланировал провести первичное публичное размещение акций (IPO) производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche при оценке от $70,1 млрд (€70 млрд) до $75,1 млрд (€75 млрд), сообщила компания.

Volkswagen оценил IPO бренда Porsche в $70–75 млрд

Еще в начале сентября Porsche оценивалась примерно в €85 млрд. В начале года — в €90 млрд.

Volkswagen оценивает привилегированные акции Porsche в диапазоне €76,5–82,5 за штуку. Всего в ходе IPO планируется разместить до 113,875 млн бумаг.  

Если IPO пройдет по верхней границе диапазона, то может стать вторым по величине в истории Германии и третьим — в истории Европы, сообщали СМИ.

Porsche выйдет на Франкфуртскую биржу, торги начнутся 29 сентября.

О планах Volkswagen провести IPO бренда автомобилей класса «люкс» Porsche AG стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что немецкий автопроизводитель хочет привлечь капитал для реализации масштабного плана по переходу группы на производство электромобилей.

Фото на обложке: Unsplash

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