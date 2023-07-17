Владельца производителя серверов Yadro и СОРМ «Цитадель» оценили в 300 млрд рублей на фоне планов IPO

«Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC) оценила «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова в 300 млрд рублей на фоне планов провести IPO, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с заключением аналитической компании.
«ИКС Холдинг» объединяет производителя серверов и систем хранения данных «КНС Групп» (бренд Yadro), производителя систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) «Цитадель», разработчика решений в области информационной безопасности «Гарда Технологии» и другие компании.
Холдинг планирует выйти на публичный рынок в 2024 году, а также ведет обсуждения о дебютном размещении облигаций, знает собеседник издания.
В «ИКС Холдинге» назвали цифру в 300 млрд рублей «максимально близкой к реальности». Замгендиректора «ИКС Холдинга» по финансам и казначейству Наталия Забавина объяснила, что компания проводит независимую кредитную оценку холдинга и входящих в него активов, чтобы «понять инвестиционный потенциал и финансовые возможности, а также подобрать выгодные инструменты».
Представитель компании также подтвердила планы по выпуску облигаций: объем может составить до 1 млрд рублей, срок — один год. Финальное решение о выпуске «ИКС Холдинг» примет до конца года.
Фото на обложке: Unsplash
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