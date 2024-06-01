«Ипотечный бум»: Россияне взяли рекордно много кредитов на ИЖС по итогам мая

Аналитики SaaS-платформы TYMY подвели итоги весны на ипотечном рынке. В комментарии для RB.RU они сообщили, что наиболее активно росла доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Каждый пятый кредит в крупных российских банках был выдан под эти цели.

После спада активности на рынке ипотеки в январе и феврале, весна 2024 года показала умеренный рост. Количество отправленных через платформу TYMY заявок на ипотеку в марте увеличилось на 19% в сравнении с февралем, в апреле объем заявок вырос на 30% относительно марта.

В начале мая спрос стал ниже — всему виной большое количество праздников, они сказались на рыночной активности. В середине месяца объем заявок вернулся на уровень апреля.

Семь из десяти (71%) ипотечных кредитов, оформленных в российских банках, оказались льготными. Аналитики отмечают, что весной прошлого года таких заявок было лишь 35–38%. Для большинства банков сейчас основным драйвером стала льготная ипотека на ИЖС.

«В преддверии вероятного завершения программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, июнь может стать рекордным по таким сделкам за всю историю. Я знаю, что некоторые наши партнёры закладывают рост доли ИЖС в структуре ипотечных сделок до 40% к июлю», — отметил CEO IT-компании TYMY Алексей Майстренко.

Он добавил, что в июне также ожидается прирост в объеме заявок и сделок по льготной ипотеке. Дело в том, что банки существенно активизировались с предложениями, чтобы успеть получить максимум клиентов в этом месяце.

Ранее мы писали о том, что ВТБ начал выдавать ипотеку на территории Крыма. Первый кредит, одобренный банком, составил 3,2 млн рублей.

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