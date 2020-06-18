За время пандемии среди россиян вырос спрос на ипотеку — исследование

Одним из самых популярных кредитных продуктов среди россиян за время пандемии стала ипотека — спрос на нее вырос на 62%. Об этом говорят результаты исследования финансового маркетплейса « Сравни.ру », с которыми ознакомился Rusbase.

«Сравни.ру» изучил спрос на финансовые продукты в январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Авторы исследования проанализировали трафик на сайте маркетплейса с 5 млн активных пользователей в месяц.

Согласно результатам исследования, есть тренд на «омоложение» аудитории, которая интересуется кредитами. Сегмент 45+ лет снизился на 5%. Аудитория 25-35 лет выросла с 41% до 47% — это самый массовый сегмент заемщиков. Кроме того, они чаще других получают одобрение банков. Молодежь 18-24 лет стала обращаться за ипотекой и автокредитами на 6% чаще, за наличными займами — на 2% чаще.

Ипотека. За начало 2020 года популярность раздела «Ипотека» среди российских интернет-пользователей увеличилась на 62%. Пик трафика был зафиксирован после анонса президентом ипотеки под 6,5% в конце апреля.

Средняя стоимость недвижимости, на покупку которой берут ипотеку в России, в этом году увеличилась на 444,7 тысяч рублей — до 2,12 млн рублей.

Средний взнос вырос на 50 тысяч рублей — до 550 тысяч рублей. Средний срок кредита не изменился и составляет 13,5 лет.

Автокредиты. За время пандемии популярность автокредитов среди россиян упала на 13%. Общая инфляция повлияла на среднюю стоимость автомобиля, на покупку которого берут кредит. В 2019 году она составляла 510 тысяч рублей, а в 2020 выросла до 645 тысяч рублей. Средний взнос вырос на 85 тысяч рублей и составил 200 тысяч рублей.

Кредиты наличными. Средний уровень зарплаты российских заемщиков с 2019 по 2020 год не изменился и составляет 50 тысяч рублей, по данным «Сравни.ру». Средняя запрошенная сумма кредита — 220 тысяч рублей.

В этом году уменьшился средний срок кредита. Теперь половина заемщиков готова расплатится с банком за 3 года. В прошлом году на такой срок кредиты брали только 19% россиян, а самым популярным вариантом был кредит на 5 лет (43%). Россияне чаще всего берут кредит на ремонт, погашение других кредитов, покупку автомобиля.

Фото: Alexander Raths / Shuterstock