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Открыт прием заявок на участие в конкурсе для медицинских и биотех-проектов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Фармацевтические, медицинские и биотехнологические стартапы могут принять участие в конкурсе Ipsen Biomed Challenge. Победители получат возможность запустить пилотный проект с международной биотехнологической компанией Ipsen, которая организует программу вместе с акселератором Startech.vc.

Открыт прием заявок на участие в конкурсе для медицинских и биотех-проектов

Чтобы участвовать в конкурсе, стартапы должны находиться на стадии MVP и выше и иметь научно проработанную концепцию. Первые продажи и клиенты станут преимуществом.

Организаторы ищут проекты, которые занимаются разработками в следующих сферах:

  • неврология,
  • онкология,
  • эстетическая медицина,
  • редкие болезни,
  • ОТС,
  • диагностика и наблюдение,
  • обучение пациентов,
  • решения, связанные с поддержкой бизнеса.

Участники могут представить мобильные приложения, сервисы, цифровые платформы, гаджеты или оборудование.

«Инновации ради заботы о пациентах» (Innovation for patient care) — это суть нашей компании. Запуская конкурс для стартапов, мы преследуем сразу несколько целей: во-первых, ищем новые возможности развития инноваций в цифровой сфере в фармацевтической отрасли; во-вторых, стремимся к созданию экосистемы решений для пациентов, о которых заботится наша компания; в-третьих, мы ищем партнера, который поможет нам найти и запустить смелое инновационное решение во имя здоровья и качества жизни российских пациентов.
Адлан Судани, генеральный директор Ipsen в России и СНГ.

Заявки на участие принимаются до 7 августа на сайте программы. 9 сентября в Москве состоится Demo Day, на котором жюри выберет лучшие проекты. 25 сентября победители пройдут воркшоп по запуску пилотов с компанией.

Фото на обложке: National Cancer Institute/Unsplash

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