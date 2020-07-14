Фармацевтические, медицинские и биотехнологические стартапы могут принять участие в конкурсе Ipsen Biomed Challenge. Победители получат возможность запустить пилотный проект с международной биотехнологической компанией Ipsen, которая организует программу вместе с акселератором Startech.vc.

Открыт прием заявок на участие в конкурсе для медицинских и биотех-проектов