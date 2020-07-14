Открыт прием заявок на участие в конкурсе для медицинских и биотех-проектов
Фармацевтические, медицинские и биотехнологические стартапы могут принять участие в конкурсе Ipsen Biomed Challenge. Победители получат возможность запустить пилотный проект с международной биотехнологической компанией Ipsen, которая организует программу вместе с акселератором Startech.vc.
Чтобы участвовать в конкурсе, стартапы должны находиться на стадии MVP и выше и иметь научно проработанную концепцию. Первые продажи и клиенты станут преимуществом.
Организаторы ищут проекты, которые занимаются разработками в следующих сферах:
- неврология,
- онкология,
- эстетическая медицина,
- редкие болезни,
- ОТС,
- диагностика и наблюдение,
- обучение пациентов,
- решения, связанные с поддержкой бизнеса.
Участники могут представить мобильные приложения, сервисы, цифровые платформы, гаджеты или оборудование.
«Инновации ради заботы о пациентах» (Innovation for patient care) — это суть нашей компании. Запуская конкурс для стартапов, мы преследуем сразу несколько целей: во-первых, ищем новые возможности развития инноваций в цифровой сфере в фармацевтической отрасли; во-вторых, стремимся к созданию экосистемы решений для пациентов, о которых заботится наша компания; в-третьих, мы ищем партнера, который поможет нам найти и запустить смелое инновационное решение во имя здоровья и качества жизни российских пациентов.
Заявки на участие принимаются до 7 августа на сайте программы. 9 сентября в Москве состоится Demo Day, на котором жюри выберет лучшие проекты. 25 сентября победители пройдут воркшоп по запуску пилотов с компанией.
Фото на обложке: National Cancer Institute/Unsplash
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