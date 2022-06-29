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«Яндекс» подал заявление о добровольном закрытии структуры в Ирландии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» подал заявление о добровольном закрытии своей структуры Yandex Finance в Ирландии. Фирма была зарегистрирована полгода назад.

«Яндекс» подал заявление о добровольном закрытии структуры в Ирландии

На пополнение в реестр бюро регистрации компаний Ирландии обратила внимание Irish Independent. Газеты запросила комментарий у «Яндекса», но там воздержались прояснять ситуацию.

«Яндекс» зарегистрировал ирландскую Yandex Finance 6 января 2022 года. Таким образом, компания проработала в юридическом статусе чуть более полугода.

Ирландия в 2021 году присоединилась к инициативе «большой семерки» об установлении минимального порога глобального цифрового налога в 15%.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что «Яндекс» рассчитывал воспользоваться льготами в Ирландии, но теперь не видит для этого возможности.

Ранее стало известно, что «Яндекс» выделил в отдельную бизнес-структуру «Кинопоиск», «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Плюс» и финтех-направление компании.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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