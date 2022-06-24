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«Яндекс» выделил «Кинопоиск», «Музыку», «Плюс» и финтех в отдельную бизнес-группу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» выделил новую бизнес-группу, куда вошли «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Плюс», а также финтех-направление компании. Подразделение возглавит гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский.

«Яндекс» выделил «Кинопоиск», «Музыку», «Плюс» и финтех в отдельную бизнес-группу

«У этих сервисов похожие бизнес-решения и общие цели: все они скрепляют ключевые сервисы Яндекса сквозными сценариями <…>. Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно, и входящим в нее бизнес-юнитам будет проще создавать совместные продукты под единым руководством», — говорится в сообщении компании.

Руководить новой бизнес-группой будет гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский — он будет совмещать обе должности. Руководить финтех-сервисами будет Дмитрий Пирогов.

Это третья бизнес-группа в составе IT-холдинга: «Яндекс» уже развивает группу поиска, рекламы и облачных сервисов, а также группу электронной торговли и райдтеха.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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