«Яндекс» выделил «Кинопоиск», «Музыку», «Плюс» и финтех в отдельную бизнес-группу

«Яндекс» выделил новую бизнес-группу, куда вошли «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Плюс», а также финтех-направление компании. Подразделение возглавит гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский.
«У этих сервисов похожие бизнес-решения и общие цели: все они скрепляют ключевые сервисы Яндекса сквозными сценариями <…>. Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно, и входящим в нее бизнес-юнитам будет проще создавать совместные продукты под единым руководством», — говорится в сообщении компании.
Руководить новой бизнес-группой будет гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский — он будет совмещать обе должности. Руководить финтех-сервисами будет Дмитрий Пирогов.
Это третья бизнес-группа в составе IT-холдинга: «Яндекс» уже развивает группу поиска, рекламы и облачных сервисов, а также группу электронной торговли и райдтеха.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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