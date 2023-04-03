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Премиум-реселлер Apple в России открыл магазин токарных и фрезерных станков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Inventive Retail Group (IRG, входит в ГК «Ланит»), оператор магазинов re:Store, который раньше был премиум-реселлером Apple в России, начал осваивать новый для себя рынок, узнал «Коммерсантъ». Компания открыла магазин токарных и фрезерных станков MachIndex.

Премиум-реселлер Apple в России открыл магазин токарных и фрезерных станков

На домене machindex.ru, который зарегистрирован на одно из юрлиц IRG — ООО «Рестор» — в конце марта появился сайт с предложением заказать станки для малого бизнеса и промышленности, а также системы числового программного управления (ЧПУ).

Предлагаемые настольные станки используютдля кустарного или малотиражного производства. В российских магазинах стоимость настольных токарных станков колеблется от 60 до 500 тыс. рублей, фрезерных — от 50 до 250 тыс. рублей.

В IRG сообщили, что MachIndex — это «стартап, который не войдет в структуру управления группы». В компании считают магазин новой «бизнес-возможностью» в связи с санкциями и уходом с рынка ключевых производителей металлообрабатывающего оборудования.

Компания «Инвентив Технологии», которая принадлежит кипрской ReStore Retail Group Limited, с декабря 2022 года декларирует ввоз в страны ЕАЭС токарных и фрезерных станков, фрез и сверл для них, а также станков для лазерной резки металла. Вся продукция выпускается китайскими компаниями.

Ранее исследование ФРИИ показало, что кризис 2022 года позволил 25% компаний открыть для себя новые возможности для экспансивного роста и занятия новых ниш. 15% оказались под угрозой выживания.

Фото на обложке: Unsplash

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