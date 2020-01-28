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Владелец re:Store начнет развивать интернет-магазины сторонних брендов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Компания Inventive Retail Group (IRG), управляющая розничными сетями re:Store, Samsung и другими, начала оказывать услуги развития интернет-магазинов и страниц на маркетплейсах для сторонних брендов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Владелец re:Store начнет развивать интернет-магазины сторонних брендов

Inventive также планирует оказывать услуги по закупкам, поставкам и фулфилменту, отвечать за клиентский сервис и предоставлять финансовые услуги. За ближайшие несколько лет компания планирует собрать портфель из 20 онлайн-проектов, заявил президент IRG Тихон Смыков.

Первым проектом Inventive eCommerce стал российский интернет-магазин Lenovo. До конца первого квартала 2020 года компания планирует вывести этот бренд на площадки «Беру» и Ozon.

Гендиректор российского представительства Lenovo Александр Катаев подтвердил эти планы, добавив, что компания также ведет переговоры о выходе на российский AliExpress. Lenovo нужны дополнительные площадки для продаж на фоне роста рынка.

Онлайн-продажами и маркетплейсами интересуются и другие участники рынка, в частности, Acer и Asus.

Фото: Unsplash

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