Россияне рассказали, какие привычки коллег больше всего раздражают на работе

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие вредные привычки коллег больше всего раздражают россиян на работе. В опросе приняли участие более 4600 пользователей сервиса из всех регионов страны. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Самым раздражающим качеством коллег стали слишком громкие разговоры по телефону на рабочем месте — этот вариант отметили 36% опрошенных. Чуть меньше респондентов (35%) указали, что их чаще всего нервирует мусор на рабочих местах сослуживцев. Еще 34% жителей России раздражает привычка коллег делать работу в последний момент.

30% респондентов отметили, что их не устраивают в коллегах слишком частые перекуры в рабочее время. 21% опрошенных также раздражают частые отгулы товарищей по работе, а 13% участников исследования указали, что некоторые их коллеги употребляют слишком много спиртного во время корпоративов.

В варианте «Другое» жители России чаще всего отмечали, что больше всего их раздражают сплетни на работе, а также халатность и непрофессионализм коллег.

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