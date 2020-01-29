Эксперты выяснили, какие привычки сотрудников больше всего раздражают руководителей
Самые неприятные бытовые привычки сотрудников в глазах работодателей — сплетни, нерабочие телефонные беседы и частые перекуры, выяснили аналитики «Авито.Работы». Большинство борются с этим с помощью бесед тет-а-тет, но есть и те, кто штрафует сотрудников и применяет другие наказания.
Самые раздражающие привычки сотрудников:
- обсуждение сплетен на рабочем месте — 42%;
- телефонные беседы, не связанные с работой — 39%;
- частые перекуры — 39%;
- опоздания и/или ранние уходы с рабочего места — 37%;
- переписки в соцсетях — 36%;
- использование ненормативной лексики в общении с коллегами — 34%;
- забывчивость (не выключили свет, кондиционер и др. в конце рабочего дня) — 29%;
- прием еды на рабочем месте — 17%;
- продолжительные обеды — 16%;
- отлучения по семейным обстоятельствам — 9%.
Согласно опросу, забывчивость сотрудников вызывает нарекания работодателей втрое чаще, чем отлучки по семейным обстоятельствам — 29% против 9% респондентов соответственно.
Только 11% руководителей отметили, что их ничего не раздражает в бытовых привычках сотрудников.
82% респондентов борются с описанными выше явлениями и только 18% считают их неизбежными.
Большинство руководителей предпочитают использовать устную коммуникацию для улучшения ситуации: более 2/3 работодателей проводят индивидуальные беседы, 56% респондентов делают устные напоминания о правилах поведения на собраниях. При этом почти треть предпочитают удерживать части зарплаты или лишать премии.
11% используют такие профилактические меры, как физические упражнения (например, отжимания) или сдачу денег в общую копилку. 9% практикуют неоплачиваемые отработки, а 3% размещают информацию о сотрудниках на досках позора.
Онлайн-опрос проводился в январе 2020 года среди 1 тысячи руководителей со всей России.
Фото: Unsplash
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