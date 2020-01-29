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Эксперты выяснили, какие привычки сотрудников больше всего раздражают руководителей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Самые неприятные бытовые привычки сотрудников в глазах работодателей — сплетни, нерабочие телефонные беседы и частые перекуры, выяснили аналитики «Авито.Работы». Большинство борются с этим с помощью бесед тет-а-тет, но есть и те, кто штрафует сотрудников и применяет другие наказания.

Эксперты выяснили, какие привычки сотрудников больше всего раздражают руководителей

Самые раздражающие привычки сотрудников:

  • обсуждение сплетен на рабочем месте — 42%;
  • телефонные беседы, не связанные с работой — 39%;
  • частые перекуры — 39%;
  • опоздания и/или ранние уходы с рабочего места — 37%;
  • переписки в соцсетях — 36%;
  • использование ненормативной лексики в общении с коллегами — 34%;
  • забывчивость (не выключили свет, кондиционер и др. в конце рабочего дня) — 29%;
  • прием еды на рабочем месте — 17%;
  • продолжительные обеды — 16%;
  • отлучения по семейным обстоятельствам — 9%.

Согласно опросу, забывчивость сотрудников вызывает нарекания работодателей втрое чаще, чем отлучки по семейным обстоятельствам — 29% против 9% респондентов соответственно.

Только 11% руководителей отметили, что их ничего не раздражает в бытовых привычках сотрудников.

82% респондентов борются с описанными выше явлениями и только 18% считают их неизбежными.

Большинство руководителей предпочитают использовать устную коммуникацию для улучшения ситуации: более 2/3 работодателей проводят индивидуальные беседы, 56% респондентов делают устные напоминания о правилах поведения на собраниях. При этом почти треть предпочитают удерживать части зарплаты или лишать премии.

11% используют такие профилактические меры, как физические упражнения (например, отжимания) или сдачу денег в общую копилку. 9% практикуют неоплачиваемые отработки, а 3% размещают информацию о сотрудниках на досках позора.

Онлайн-опрос проводился в январе 2020 года среди 1 тысячи руководителей со всей России.

Фото: Unsplash

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