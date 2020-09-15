Iskra Ventures объявил о поиске проектов из России и СНГ для инвестиций на ранней стадии

Фонд Iskra Ventures объявил о поиске новых проектов для инвестиций. Компанию интересуют стартапы на ранней стадии из России и СНГ в сфере видео (в том числе видеоконтент, стриминг, VR, AR), городской мобильности, e-commerce (offline-to-online) и из игровой индустрии. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Iskra Ventures поддержит проекты, имеющие потенциал глобального развития. Сумма стартовых инвестиций в каждый стартап — до $300 тысяч.

В планах фонда — вложиться в десять команд в течение нескольких лет.

В конце августа 2020 года Iskra Ventures вместе с Sapphire Ventures, Insight Partners и другими венчурными фондами поучаствовали в раунде A стартапа Restream на сумму $50 млн. Пять лет назад фонд стал первым инвестором Restream.

Iskra Ventures существует с 2015 года. В портфеле фонда — инвестиции в сервис многопотоковых трансляций Restream, сервис продажи автомобилей без посредников CarLypso, систему общественного велотранспорта Dropbyke и другие проекты.

Иван Сезонов и Александр Петров, партнеры фонда, до 2015 года занимались ангельскими инвестициями; с 2015 совместно вкладываются в технологические проекты через фонд. Сумма посевных инвестиций фонда на данный момент составляет $3 млн.

«Мы видим, что зачастую потенциал стартапов из России и СНГ не раскрыт, они сильно недооценены. Цель фонда Iskra Ventures — инвестиции в такие проекты на ранней стадии для выхода на мировой рынок и последующего получения нового раунда финансирования от международного пула инвесторов», — сообщил Сезонов.

Отправить фонду информацию о стартапе можно по ссылке.

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