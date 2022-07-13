В России предложили узаконить исламский банкинг

В России планируют узаконить исламский банкинг, его особенность — отсутствие каких-либо процентных доходов. Заниматься им будут некредитные финансовые предприятия нового типа — организации партнерского финансирования (ОПФ), регулировать которые будет ЦБ РФ.
Газета «Коммерсантъ» обнаружила законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию» и два законопроекта-спутника к нему. Накануне руководитель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что проекты законов, регулирующих исламский банкинг в России, могут быть внесены в Госдуму до конца недели.
В пояснительной записке к проекту «Об ОПФ» сообщается, что услуги будут оказывать некредитные финансовые организации специального вида. Их занесут в реестр Банка России, также они будут числиться в саморегулируемой организации.
ОПФ смогут предоставлять финансирование через следующие операции:
- выдача денежных займов юридическим и физическим лицам без получения вознаграждения;
- финансирование их в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга);
- финансирование производственной и торговой деятельности через участие в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства;
- предоставление поручительств.
Сами ОПФ могут привлекать деньги от физических и юрлиц по договорам партнерского финансирования или через участие в капитале организации (для товариществ на вере).
В мае 2021 года при комитете Госдумы по финрынку была создана рабочая группа по исламским финансам, она должна была предложить точечные изменения в законы, для того чтобы простимулировать приток финансов из ОАЭ и других исламских стран.
В исламском банкинг существует ряд запретов и ограничений: запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование некоторых секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции.
Фото на обложке: Unsplash
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