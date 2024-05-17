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Исследование: большинство предпринимателей в России не знают, куда движется их бизнес

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Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

По результатам опроса выяснилось, что у 51% предпринимателей нет четких целей на год, квартал или месяц. 47% опрошенных заявили о том, что умеют достигать результата.

Исследование: большинство предпринимателей в России не знают, куда движется их бизнес

Команда бизнес-навигатора для предпринимателей с помощью искусственного интеллекта GenGo проанализировала ответы 1 200 респондентов, которые руководят компаниями с выручкой до 50 млн рублей в месяц. Опрос показал, что четкие цели на долгосрочную перспективу имеют 49% из них.

Такое же количество предпринимателей знает о рисках и ограничениях для развития своего бизнеса и имеют план по работе с ними. Почти каждый шестой опрошенный заявил, что имеет представление о том, как масштабировать и развивать свой бизнес. 

«Любой маршрут строится из точки А в точку Б — вероятность прийти к цели автоматически повышается, когда вы знаете, куда идете. Однако исходя из собранных нашей командой кейсов, предприниматели часто открывают бизнес, преследуя стремление откуда-то уйти — например, с нелюбимой и низкооплачиваемой работы в найме»‎, — говорит CEO GenGo Кирилл Попов.

Он также подчеркивает, что отсутствие четких целей — одна из причин, почему выживают лишь 10% стартапов. 

Ранее мы писали о том, что 41% россиян готовы сменить регион проживания ради открытия бизнеса.

Фото на обложке: ijeab / https://ru.freepik.com/

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