Исследование: большинство предпринимателей в России не знают, куда движется их бизнес

По результатам опроса выяснилось, что у 51% предпринимателей нет четких целей на год, квартал или месяц. 47% опрошенных заявили о том, что умеют достигать результата.
Команда бизнес-навигатора для предпринимателей с помощью искусственного интеллекта GenGo проанализировала ответы 1 200 респондентов, которые руководят компаниями с выручкой до 50 млн рублей в месяц. Опрос показал, что четкие цели на долгосрочную перспективу имеют 49% из них.
Такое же количество предпринимателей знает о рисках и ограничениях для развития своего бизнеса и имеют план по работе с ними. Почти каждый шестой опрошенный заявил, что имеет представление о том, как масштабировать и развивать свой бизнес.
«Любой маршрут строится из точки А в точку Б — вероятность прийти к цели автоматически повышается, когда вы знаете, куда идете. Однако исходя из собранных нашей командой кейсов, предприниматели часто открывают бизнес, преследуя стремление откуда-то уйти — например, с нелюбимой и низкооплачиваемой работы в найме», — говорит CEO GenGo Кирилл Попов.
Он также подчеркивает, что отсутствие четких целей — одна из причин, почему выживают лишь 10% стартапов.
Ранее мы писали о том, что 41% россиян готовы сменить регион проживания ради открытия бизнеса.
Фото на обложке: ijeab /
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