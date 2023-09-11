К 2030 году объем IT-рынка вырастет более чем в два раза — до 7 трлн рублей. Доля разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% до 90%. Об этом говорится в исследовании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости».

К 2030 году российский IT-рынок вырастет до 7 трлн рублей