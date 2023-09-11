К 2030 году российский IT-рынок вырастет до 7 трлн рублей

К 2030 году объем IT-рынка вырастет более чем в два раза — до 7 трлн рублей. Доля разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% до 90%. Об этом говорится в исследовании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости».
По данным аналитиков, последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового – на 12% в год против 5% в долларовом выражении. Сфера ПО и IT-услуг развивалась быстрее остальных сегментов: среднегодовой темп ее роста в 2019–2022 годах составил 19,4%.
Глава департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева считает, что росту местному IT-рынку может помешать изменение государственной политики в области стимулирования развития данной сферы, сокращение бюджетов на отрасль, дефицит и удорожание рабочей силы, а также невозможность дальнейшего использования иностранных компонентов средств разработки.
- Российские разработчики в начале сентября попросили смягчить требования балльной системы. В компаниях переживают, что со следующего года для попадания под определение «отечественное производство» нужно будет использовать платы, произведенные не в Китае, а в России. Их, по мнению производителей, на рынке недостаточно. А без попадания в реестр компании потеряют преимущество на госзакупках, поэтому они просят заморозить данные требования.
Фото на обложке: Unsplash
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