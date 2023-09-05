Российские разработчики попросили смягчить требования балльной системы

В Минцифры 4 сентября прошло совещание с российскими производителями электроники и разработчиками компонентов. Участники обсуждали возможности изменения нынешней версии «балльной системы», которая определяет степень «отечественности» радиоэлектроники, узнал «Коммерсантъ».

В компаниях переживают, что со следующего года для попадания под определение «отечественное производство» нужно будет использовать платы, произведенные не в Китае, а в России. Их, по мнению производителей, на рынке недостаточно. А без попадания в реестр компании потеряют преимущество на госзакупках, поэтому они просят заморозить данные требования.

Гендиректор Консорциума производителей печатных плат Владимир Семенов сообщил, что на сейчас производители способны удовлетворить только 10% потребностей гражданского сектора в печатных платах. Производители электроники готовы развернуть собственное производство плат, но на это понадобится время, говорят участники рынка.

В сентябре 2022 года премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники. За каждую технологическую операцию в производстве начисляются баллы. Когда накопится достаточное количество — оборудование признается отечественным. Под него подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и др.

Минпромторг после 1 апреля 2023 года из-за введения балльной системы вдвое сократил список электроники российских производителей. В реестре сейчас находится больше 4 тыс. изделий, а до 1 апреля их было 7,7 тыс.

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