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Эксперты назвали одну из самых востребованных профессий в IT в 2020 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Рекрутинговая компания Hays подготовила обзор основных требований к кандидатам на вакансии в области Business Intelligence (BI) и проанализировала уровень заработных плат специалистов. По данным компании, BI в 2020 году является одним из самых быстроразвивающихся и перспективных IT-направлений.

Эксперты назвали одну из самых востребованных профессий в IT в 2020 году

Требования к BI-специалистам:

  • У специалистов уровня Junior предполагается наличие высшего профильного образования (информационные технологии, математика, статистика), уверенное владение Excel, знание или, желательно, опыт работы с одним из BI-решений.
  • Кандидаты на роль Senior-уровня должны иметь опыт работы в роли BI-специалиста от четырех лет, опыт разработки отчетов и дашбордов с нуля в одном из BI-решений, опыт работы с OLAP-кубами, а также глубокие знания архитектуры и функциональных возможностей BI-решений, опыт разработки и развития хранилища данных, умение общаться с бизнес-заказчиками.
  • Кандидатам, претендующим на вакансии руководителя отдела, необходимо будет продемонстрировать опыт руководства командой, умение разрабатывать стратегию развития BI, иметь опыт взаимодействия с топ-менеджментом, а также показать наличие реализованных BI-проектов в роли руководителя команды.

Для ряда компаний важно знание английского языка на разговорном уровне. Это связано с необходимостью вести коммуникацию с экспатами, работающими в российском офисе, либо с коллегами из зарубежных офисов.

Заработная плата BI-специалистов:

  • Специалисты Junior-уровня могут претендовать на среднюю заработную плату 100 тысяч рублей ежемесячно. В зависимости от имеющихся навыков и опыта их зарплата на рынке варьируется от 70 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в месяц.
  • Специалисты уровня Middle получают от 120 тысяч до 200 тысяч рублей ежемесячно.
  • Senior-специалисты в среднем по рынку могут рассчитывать на зарплату от 190 тысяч до 260 тысяч рублей в месяц.
  • Руководители отделов в зависимости от размеров компании, количества сотрудников, а также набора выполняемых задач получают от 290 тысяч до 700 тысяч рублей, а средняя заработная плата по Москве и Санкт-Петербургу — 450 тысяч рублей в месяц.
Фото: Unsplash

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