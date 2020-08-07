Рекрутинговая компания Hays подготовила обзор основных требований к кандидатам на вакансии в области Business Intelligence (BI) и проанализировала уровень заработных плат специалистов. По данным компании, BI в 2020 году является одним из самых быстроразвивающихся и перспективных IT-направлений.

Эксперты назвали одну из самых востребованных профессий в IT в 2020 году