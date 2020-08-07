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Эксперты назвали одну из самых востребованных профессий в IT в 2020 году
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Анастасия Марьина
Рекрутинговая компания Hays подготовила обзор основных требований к кандидатам на вакансии в области Business Intelligence (BI) и проанализировала уровень заработных плат специалистов. По данным компании, BI в 2020 году является одним из самых быстроразвивающихся и перспективных IT-направлений.
Эксперты назвали одну из самых востребованных профессий в IT в 2020 годуАнастасия Марьина
Требования к BI-специалистам:
- У специалистов уровня Junior предполагается наличие высшего профильного образования (информационные технологии, математика, статистика), уверенное владение Excel, знание или, желательно, опыт работы с одним из BI-решений.
- Кандидаты на роль Senior-уровня должны иметь опыт работы в роли BI-специалиста от четырех лет, опыт разработки отчетов и дашбордов с нуля в одном из BI-решений, опыт работы с OLAP-кубами, а также глубокие знания архитектуры и функциональных возможностей BI-решений, опыт разработки и развития хранилища данных, умение общаться с бизнес-заказчиками.
- Кандидатам, претендующим на вакансии руководителя отдела, необходимо будет продемонстрировать опыт руководства командой, умение разрабатывать стратегию развития BI, иметь опыт взаимодействия с топ-менеджментом, а также показать наличие реализованных BI-проектов в роли руководителя команды.
Для ряда компаний важно знание английского языка на разговорном уровне. Это связано с необходимостью вести коммуникацию с экспатами, работающими в российском офисе, либо с коллегами из зарубежных офисов.
Заработная плата BI-специалистов:
- Специалисты Junior-уровня могут претендовать на среднюю заработную плату 100 тысяч рублей ежемесячно. В зависимости от имеющихся навыков и опыта их зарплата на рынке варьируется от 70 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в месяц.
- Специалисты уровня Middle получают от 120 тысяч до 200 тысяч рублей ежемесячно.
- Senior-специалисты в среднем по рынку могут рассчитывать на зарплату от 190 тысяч до 260 тысяч рублей в месяц.
- Руководители отделов в зависимости от размеров компании, количества сотрудников, а также набора выполняемых задач получают от 290 тысяч до 700 тысяч рублей, а средняя заработная плата по Москве и Санкт-Петербургу — 450 тысяч рублей в месяц.
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