Глава Минцифры сообщил о росте выручки российских IT-компаний на 43% в 2023 году. Увеличению доходов способствовала эффективная разработка и реализация решений, отметил Максут Шадаев.
Выручка российских IT-компаний по итогам 2023 года увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и достигла 5,5 трлн рублей. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, его слова передает пресс-служба ведомства.
По словам Шадаева выручка от реализации российских решений составила 2,8 млрд рублей, показав рост год к году на 31%. Число занятых в отрасли специалистов увеличилось на 13% до 857 тыс. человек, доля отрасли в ВВП России почти достигла 2%, отметил глава Минцифры.
Ранее Минцифры выступило с инициативой отказывать в аккредитации IT-компаниям с иностранным контролем.
Фото на обложке: Number1411 /
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