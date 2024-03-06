Минцифры предложило не давать аккредитацию IT-компаниям с иностранным контролем

Минцифры подготовило изменения в правила аккредитации IT-компаний. Ведомство предлагает проверять организации на предмет иностранного участия. Доля иностранных лиц не должна превышать 50%.
Большинство изменений начнет действовать 1 мая текущего года, однако мера, связанная с участием иностранцем, вступит в силу только с 1 августа 2025 года.
Что предлагает Минцифры
- Для малых компаний, которые созданы меньше трех лет назад, отменить критерий проверки доли дохода от IT-деятельности;
- Отменить плановую процедуру подтверждения аккредитации для компаний, которые получили ее в год своего создания;
- Сделать Гослуслуги единственной платформой для заявлений на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации;
- Проводить проверку уровня зарплат в рамках подтверждения аккредитации за два квартала вместо пяти;
- Разрешить компании из регионов, которые, согласно обновленной Конституции, считаются новыми российскими регионами, получать аккредитацию вне зависимости от среднемесячного размера зарплат (актуально до 1 июня 2025 года);
- Ввести новый критерий проверки иностранного участия: его доля в компании не должна превышать 50% (начнет действовать с 1 августа 2025 года).
Аккредитация IT-компаний проводится Минцифры и наделяет организации правом претендовать на меры господдержки (налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок).
Ранее сообщалось, что Минцифры собирается исключить из реестра аккредитованных IT-компаний российские «дочки» иностранных организаций.
С конца 2022 года вопрос аккредитации IT-компаний получил дополнительную актуальность в свете объявления в стране частичной мобилизации. Для сотрудников ряда направлений подготовки аккредитованных IT-и телеком компаний предусмотрена бронь от призыва.
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Жизнь без грантов от Минцифры: как подготовиться к проверкам и что будет дальше?
- 2 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 3 Как заинтересовать ребёнка программированием: три увлекательных способа
- 4 Проверки IT-компаний от ФАС выведут из-под моратория
- 5 Как компании не стать заложником айтишников
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2024
10 марта 2024
11 марта 2024