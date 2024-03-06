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Минцифры предложило не давать аккредитацию IT-компаниям с иностранным контролем

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры подготовило изменения в правила аккредитации IT-компаний. Ведомство предлагает проверять организации на предмет иностранного участия. Доля иностранных лиц не должна превышать 50%.

Минцифры предложило не давать аккредитацию IT-компаниям с иностранным контролем

Большинство изменений начнет действовать 1 мая текущего года, однако мера, связанная с участием иностранцем, вступит в силу только с 1 августа 2025 года.

Что предлагает Минцифры

  • Для малых компаний, которые созданы меньше трех лет назад, отменить критерий проверки доли дохода от IT-деятельности;
  • Отменить плановую процедуру подтверждения аккредитации для компаний, которые получили ее в год своего создания;
  • Сделать Гослуслуги единственной платформой для заявлений на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации;
  • Проводить проверку уровня зарплат в рамках подтверждения аккредитации за два квартала вместо пяти;
  • Разрешить компании из регионов, которые, согласно обновленной Конституции, считаются новыми российскими регионами, получать аккредитацию вне зависимости от среднемесячного размера зарплат (актуально до 1 июня 2025 года);
  • Ввести новый критерий проверки иностранного участия: его доля в компании не должна превышать 50% (начнет действовать с 1 августа 2025 года).

Аккредитация IT-компаний проводится Минцифры и наделяет организации правом претендовать на меры господдержки (налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок).

Ранее сообщалось, что Минцифры собирается исключить из реестра аккредитованных IT-компаний российские «дочки» иностранных организаций.

С конца 2022 года вопрос аккредитации IT-компаний получил дополнительную актуальность в свете объявления в стране частичной мобилизации. Для сотрудников ряда направлений подготовки аккредитованных IT-и телеком компаний предусмотрена бронь от призыва.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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