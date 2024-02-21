Минцифры скорректирует правила включения предприятий в реестр аккредитованных IT-компаний

Минцифры собирается изменить правила включения предприятий в реестр аккредитованных IT-компаний таким образом, чтобы не допускать в него зарубежные структуры, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас в реестре есть «дочки» Huawei, Samsung и других.

Источники газеты сообщили, что уже присутствующие в реестре дочерние структуры зарубежных предприятий из него исключат.

В Минцифры изданию подтвердили изменение правил аккредитации IT-компаний, добавив, что их вступление в силу планируется не ранее 1 июля 2025 года.

В ведомстве уточнили, что идет обсуждение механизма, при котором на аккредитацию сможет рассчитывать российское юрлицо, «в котором суммарная доля прямого и (или) косвенного участия российских лиц составляет более 50% общего количества голосов, которые приходятся на голосующие акции (доли) — при соответствии другим действующим требованиям по аккредитации».

Как порядок аккредитации IT-компаний в реестре Минцифры определяется сейчас:

Действует постановление №1729, в котором перечисляются критерии, по которым компания может претендовать на включение в реестр.

Предприятие должно иметь профильный ОКВЭД и сайт с описанием продуктов и услуг.

Доля доходов от деятельности в области IT должна быть больше 30%.

Минцифры может отказать в аккредитации, если компанией на 50% или больше владеет государство, если она является банком, крупным оператором связи и при других условиях.

Требований в отношении российских бенефициаров сейчас нет.

Включение в реестр Минцифры дает ряд налоговых и других преференций, в том числе возможность отсрочки от службы в армии и мобилизации для сотрудников. Российские разработчики ранее просили закрыть реестр для иностранных компаний, отмечая, что они переманивают кадры у отечественных организаций, в том числе для релокации за рубеж.

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