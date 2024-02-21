Минцифры скорректирует правила включения предприятий в реестр аккредитованных IT-компаний

Минцифры собирается изменить правила включения предприятий в реестр аккредитованных IT-компаний таким образом, чтобы не допускать в него зарубежные структуры, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас в реестре есть «дочки» Huawei, Samsung и других.
Источники газеты сообщили, что уже присутствующие в реестре дочерние структуры зарубежных предприятий из него исключат.
В Минцифры изданию подтвердили изменение правил аккредитации IT-компаний, добавив, что их вступление в силу планируется не ранее 1 июля 2025 года.
В ведомстве уточнили, что идет обсуждение механизма, при котором на аккредитацию сможет рассчитывать российское юрлицо, «в котором суммарная доля прямого и (или) косвенного участия российских лиц составляет более 50% общего количества голосов, которые приходятся на голосующие акции (доли) — при соответствии другим действующим требованиям по аккредитации».
Как порядок аккредитации IT-компаний в реестре Минцифры определяется сейчас:
- Действует постановление №1729, в котором перечисляются критерии, по которым компания может претендовать на включение в реестр.
- Предприятие должно иметь профильный ОКВЭД и сайт с описанием продуктов и услуг.
- Доля доходов от деятельности в области IT должна быть больше 30%.
- Минцифры может отказать в аккредитации, если компанией на 50% или больше владеет государство, если она является банком, крупным оператором связи и при других условиях.
- Требований в отношении российских бенефициаров сейчас нет.
Включение в реестр Минцифры дает ряд налоговых и других преференций, в том числе возможность отсрочки от службы в армии и мобилизации для сотрудников. Российские разработчики ранее просили закрыть реестр для иностранных компаний, отмечая, что они переманивают кадры у отечественных организаций, в том числе для релокации за рубеж.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Шадаев назвал «чисто техническую проблему» причиной недавнего глобального сбоя в рунете
- 2 Жизнь без грантов от Минцифры: как подготовиться к проверкам и что будет дальше?
- 3 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 4 ФРИИ в 2024 году вложит от 5 до 200 млн рублей в несколько начинающих IT-проектов
- 5 Экосистема Java: популярные инструменты и будущее языка программирования
ВОЗМОЖНОСТИ
21 февраля 2024
22 февраля 2024
23 февраля 2024