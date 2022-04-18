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Школа программирования «Хекслет» и «Эдутех Групп» вложили 50 млн рублей в создание IT-колледжа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-школа программирования «Хекслет» и компания «Эдутех Групп» запустили IT-колледж для разработчиков. Он базируется в Санкт-Петербурге и будет обучать студентов фронтенд-, бэкенд- и мобильной разработке, а также автомобильному тестированию, рассказал RB.RU представитель «Хекслет».

Школа программирования «Хекслет» и «Эдутех Групп» вложили 50 млн рублей в создание IT-колледжа

В совокупности основатели инвестировали в запуск IT-колледжа 50 млн рублей. Бюджет образовательного учреждения, как сообщается, частично будет пополняться за счет грантов и стипендий от будущих работодателей выпускников. 

Учиться можно как очно, так и дистанционно. Обучение платное.

Студентами могут стать как 11-классники, так и все, кто хочет получить второе образование и имеет диплом об окончании школы. По окончанию учебы выпускники получат диплом о средне-профессиональном образовании по специальности «Информационные системы и программирование».  

Студенты будут учиться на базе автоматизированной платформы «Хекслет» под присмотром наставников и преподавателей. Со второго курса студентам гарантируется стажировка в компаниях-партнерах колледжа — сейчас их более десяти.

В новом проекте «Хекслет» будет отвечать за методическую и преподавательскую часть, «Эдутех» возьмет на себя все организационные и административные вопросы. 

«Эдутех групп» — холдинговая компания, управляет сетью из более 100 образовательных центров в России и странах СНГ.

Фото на обложке: Unsplash

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