Минцифры присвоило «МТС Банку» статус аккредитованной IT-компании

Реестр аккредитованных Минцифры IT-компаний, сотрудники которых могут рассчитывать на специальные льготы, пополнился еще одним участником. Статус IT-компании получил «МТС Банк» – там выразили уверенность, что в новом статусе станут более привлекательным работодателем.

О присвоении специального статуса «МТС Банку» рассказали в пресс-службе компании.

«Теперь “МТС Банк” не только финансовое учреждение, предоставляющее банковское обслуживание, но и организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий», – сообщили в банке.

Вице-президент «МТС Банка» Дарья Капранова выразила уверенность, что в новом статусе компания станет еще более привлекательным работодателем.

«В прошлом году доля продаж в цифровых каналах превысила 60% от общего объема. Команда разработчиков “МТС Банка” ежегодно растёт на 20-30%, поэтому мы заинтересованы в сохранении таких команд, которые формировались годами, их развитии и расширении штата», – отметила Капранова.

Статус аккредитованной IT-компании позволяет рассчитывать на определенные льготы, например, отсрочку от армии для сотрудников.

Получить аккредитацию Минцифры также хотят Ozon, «Авито», Cian , HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком», но не могут – чтобы получить поддержку, софт компании должен быть включен в реестр российского программного обеспечения. Однако чтобы туда попасть, владелец ПО должен прямо или косвенно более чем на 50% принадлежать российским структурам либо гражданам.

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