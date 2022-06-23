Минцифры присвоило «МТС Банку» статус аккредитованной IT-компании

Реестр аккредитованных Минцифры IT-компаний, сотрудники которых могут рассчитывать на специальные льготы, пополнился еще одним участником. Статус IT-компании получил «МТС Банк» – там выразили уверенность, что в новом статусе станут более привлекательным работодателем.
О присвоении специального статуса «МТС Банку» рассказали в пресс-службе компании.
«Теперь “МТС Банк” не только финансовое учреждение, предоставляющее банковское обслуживание, но и организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий», – сообщили в банке.
Вице-президент «МТС Банка» Дарья Капранова выразила уверенность, что в новом статусе компания станет еще более привлекательным работодателем.
«В прошлом году доля продаж в цифровых каналах превысила 60% от общего объема. Команда разработчиков “МТС Банка” ежегодно растёт на 20-30%, поэтому мы заинтересованы в сохранении таких команд, которые формировались годами, их развитии и расширении штата», – отметила Капранова.
Статус аккредитованной IT-компании позволяет рассчитывать на определенные льготы, например, отсрочку от армии для сотрудников.
Получить аккредитацию Минцифры также хотят Ozon, «Авито», Cian , HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком», но не могут – чтобы получить поддержку, софт компании должен быть включен в реестр российского программного обеспечения. Однако чтобы туда попасть, владелец ПО должен прямо или косвенно более чем на 50% принадлежать российским структурам либо гражданам.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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