Ozon, «Авито» и «Циан» попросили распространить на них льготы для IT-компаний

Ozon, «Авито», Cian (владеет платформой «Циан»), HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») попросили российское правительство изменить критерии софта, который мог бы быть включен в реестр отечественного ПО.

Как сообщает РБК, российские компании с зарубежными акционерами хотят включить в реестр свои продукты и попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать Минцифры в идее корректировки критериев включения софта в реестр.

Сейчас, чтобы получить поддержку, софт компании должен быть включен в реестр российского программного обеспечения. Однако чтобы туда попасть, владелец ПО должен прямо или косвенно более чем на 50% принадлежать российским структурам либо гражданам.

«Для ряда российских компаний, которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции, данное требование является блокирующим», — поясняется в письме перечисленных выше компаний, которое было отправлено в конце мая Мишустину.

В частности, Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» были основаны в России, но затем их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за рубежом. Авторы письма при этом подчеркнули, что их сервисами «пользуется большинство граждан России».

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