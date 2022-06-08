Ozon, «Авито» и «Циан» попросили распространить на них льготы для IT-компаний

Ozon, «Авито», Cian (владеет платформой «Циан»), HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») попросили российское правительство изменить критерии софта, который мог бы быть включен в реестр отечественного ПО.
Как сообщает РБК, российские компании с зарубежными акционерами хотят включить в реестр свои продукты и попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать Минцифры в идее корректировки критериев включения софта в реестр.
Сейчас, чтобы получить поддержку, софт компании должен быть включен в реестр российского программного обеспечения. Однако чтобы туда попасть, владелец ПО должен прямо или косвенно более чем на 50% принадлежать российским структурам либо гражданам.
«Для ряда российских компаний, которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции, данное требование является блокирующим», — поясняется в письме перечисленных выше компаний, которое было отправлено в конце мая Мишустину.
В частности, Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» были основаны в России, но затем их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за рубежом. Авторы письма при этом подчеркнули, что их сервисами «пользуется большинство граждан России».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 2 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 3 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
- 4 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
- 5 Как организовать стажировку для молодых дизайнеров — опыт «Авито»
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022