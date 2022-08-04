Вышедших на IPO разработчиков могут отсечь от реестра отечественного ПО — «Ведомости»

В предложенном варианте есть риск, что это лишит «Яндекс» или Positive Technologies, бумаги которых торгуются на бирже, доступа к реестру разработчиков.

Минцифры планирует ужесточить требования к разработчикам, претендующим на внесение их софта в реестр отечественного ПО, узнали «Ведомости». Сейчас идут обсуждения подъема минимальной доли российских акционеров в таких компаниях до 90%.

Минцифры обсуждает возможность корректировки действующего ограничения, по которому подающая заявку компания должна принадлежать российским юридическим или физическим лицам более чем на 50%. Речь идет о повышении этого порога до 70–90%, рассказали газете два федеральных чиновника.

Таким образом Минцифры пытается добиться того, «чтобы у таких компаний были именно отечественные инвесторы». В то же время ведомство понимает, что предложенная мера ограничит возможности компаний, которые торгуются на бирже.

«Сейчас Минцифры находится в диалоге с экспертами и профильными ассоциациями для разработки механизмов, которые позволят включать в реестр ПО продукты компаний, торгующихся на биржах, так что доля владения российскими юридическими и физическими лицами в них может динамически меняться, но при условии сохранения контроля российской стороной», — сообщил изданию представитель министерства.

В реестре отечественного ПО сейчас внесены разработки компаний, торгующихся на бирже. Например, от «Яндекса» в реестр включено более 60 разработок, от Positive Technologies — свыше 20. Эти компании соответствуют текущему требованию о 50%.

Доля экономических акций «Яндекса», находящихся в свободном обращении, составляет 87,5%, но 51,8% голосующих акций — у основных акционеров и сотрудников компании. Доля акций Positive Technologies, которые торгуются на бирже, составляет около 11%, сообщил представитель компании.

Сложности могут возникнуть у разработчиков, софт которых еще не был включен в реестр. В начале июня несколько крупных российских компаний с иностранными акционерами попросили правительство снизить критерий по доле владения компанией для включения их продуктов в реестр отечественного ПО (среди них были Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком»).

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