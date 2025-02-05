МКАО «Циан» получило публичный статус

Российское МКАО «Циан», которому принадлежит сервис объявлений недвижимости, получило публичный статус и было преобразовано в МКПАО, следует из данных ЕГРЮЛ.

В конце января Банк России сообщил, что принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций МКПАО «Циан технолоджи лтд» для получения компанией публичного статуса.

В декабре в «Циане» заявили, что после получения публичного статуса компания намерена объявить обмен в отношении акционеров Cian PLC. После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями «Циана» на Мосбирже.

Ранее «Циан» утвердил политику для первых в своей истории дивидендов. Компания будет направлять на выплаты акционерам от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли. Также после завершения реструктуризации могут быть выплачены специальные дивиденды за счет распределения накопленных денег не ранее второй половины 2025 года.

Холдинг Cian Technology Ltd подал документы на регистрацию в Калининградской области в августе — до этого он был зарегистрирован на Сейшельских островах. О планах переехать в Россию компания сообщила в апреле.