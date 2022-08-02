Минцифры ужесточит требования соответствия аккредитованной IT-компании. Порог выручки от профильной деятельности, которая должна быть в сфере IT, повысят до 30%. Госкомпаниям, банкам, страховщикам, операторам связи и вовсе откажут в аккредитации.
О новых требованиях соответствия аккредитованной Минцифры IT-компании сообщается на сайте ведомства.
ОКВЭД (направление деятельности компании) по работе в сфере IT должен быть основным, выручка от профильной деятельности должна составлять не менее 30%, а 80% сотрудников – иметь заработную плату не ниже средней по России.
Минцифры также готово предоставить аккредитацию еще не получающих доход от своей деятельности стартапам, но только в случае их инвестирования в сферу IT. Стартап должен будет отчитаться о разрабатываемом IT-проекте и статусе его подготовки.
Ведомство откажет в аккредитации банкам, государственным компаниям, страховщикам, операторам связи, государственным и муниципальным учреждениям. Также аккредитацию не смогут получить компании с долей государства в капитале от 50%, либо созданная в результате реорганизации.
1 августа Минцифры исключило 400 организаций из реестра аккредитованных IT-компаний. По причине несоответствия деятельности заявленным критериям статуса лишились в частности Сбербанк, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Открытие», «Яндекс Банк», РЖД, «Делимобиль», «Ростелеком», «Мегафон», МТС, Tele2, «Почта России», «Леруа Мерлен», Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий.
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