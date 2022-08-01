Минцифры исключило 400 организаций из списка аккредитованных IT-компаний

Сбербанк, «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», РЖД и еще порядка 400 организаций лишились статуса аккредитованной IT-компании. В Минцифры исключение из списка пояснили несоответствием их деятельности заявленными критериям.

Об исключении из списка аккредитованных IT-компаний 400 организаций сообщается на сайте Минцифры.

Статуса аккредитованной IT-компании лишились 150 бюджетных учреждений, 32 банка, страховые и другие компании. В частности это Сбербанка, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Открытие», «Яндекс Банк», РЖД, «Делимобиль», «Ростелеком», «Мегафон», МТС, Tele2, «Почта России», «Леруа Мерлен», Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий.

В Минцифры пояснили, что деятельность этих организаций не соответствует заявленным к IT-компании критериям. В ведомстве уточнили, что статуса лишились только компании, деятельность в сфере IT для которых не является основной.

Также Минцифры приостановило прием заявлений на получение статуса аккредитованной IT-компании. Ведомство разрабатывает новый порядок приема заявлений, после чего их прием возобновится.

Список аккредитованных Минцифры IT-компаний насчитывает более 27 тысяч организаций, среди которых банки, страховые компании, социальные сети. Эти организации и их сотрудники могут претендовать на специальные льготы, в числе которых отсрочка от армии и льготная IT-ипотека.

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