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На российском рынке появится IT-платформа для организации всех форматов доставки товаров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчик оборудования и ПО для терминалов самообслуживания и выдачи посылок «Омник» и служба доставки TopDelivery вложат 700 млн рублей в создание IT-платформы в сфере логистики. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

На российском рынке появится IT-платформа для организации всех форматов доставки товаров

Платформа, как сообщается бесшовно на уровне технологий и операций объединит все ключевые бизнес-процессы, необходимые для организации доставки всех форматов: производство постаматов, функционирование и обслуживание сети, доставку до двери и в точки самовывоза.

Интернет-магазины смогут подключить в одном окне основные типы доставки — «последнюю милю» до двери, постаматов, пунктов выдачи, и оптимизировать расходы на доставку.

Представитель «Омник» уточнил, что 700 млн рублей будет вложено «совместными усилиями», пропорции при этом не озвучиваются. Сделку сопровождает Impact Capital Валерия Золотухина.

  • «Омник» была основана в 2015 году, является совладельцем федеральной службы доставки OmniCDEK. Компания также известна созданием самого большого в мире пункта выдачи заказов на 1182 автоматизированные ячейки. 
  • Как сообщается, партнерство с TopDelivery позволит «Омник» наладить доставку в постаматы несколько раз в день с сохранением качества и фиксированного тарифа. Для TopDelivery сотрудничество с «Омник» открывает дополнительные возможности роста.

Фото на обложке: Unsplash

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