Разработчик оборудования и ПО для терминалов самообслуживания и выдачи посылок «Омник» и служба доставки TopDelivery вложат 700 млн рублей в создание IT-платформы в сфере логистики. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

На российском рынке появится IT-платформа для организации всех форматов доставки товаров