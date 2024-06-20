30% IT-компаний могут снизить инвестиции после повышения налога на прибыль

30% российских IT-компаний могут снизить инвестиции в развитие и продвижение продуктов на 10% из-за повышения налога на прибыль. К такому выводу пришли аналитики «Руссофта» в ходе исследования, с результатами ознакомились «Ведомости».

Нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний, введенная с 2022 года, будет действовать до конца 2024 года. С 2025 года налоговая ставка устанавливается в размере 5%.

Опрос «Руссофта» проводился в марте, когда власти еще не приняли окончательного решения по продлению IТ-льгот. Поэтому специалисты компании рассматривали и вариант возвращения к ставке по налогу на прибыль в 20%. Такая ставка привела бы к сокращению инвестиций в разработку на 25%, отмечается в исследовании.

По их словам, при отмене нулевой ставки сократятся не столько доходы владельцев софтверного бизнеса, сколько инвестиции в разработку значимого для страны ПО и продвижение его на иностранных рынках.

В среднем IT-компании реинвестируют от 50 до 100% своей прибыли, сообщил управляющий партнер, руководитель налоговой практики ASB Consulting Group Роман Маргулис. Деньги часто идут на доработку продуктов и на зарплаты, которые заметно выросли за последнее время.

В исследовании участвовали менеджеры более чем 300 российских IT-компаний.

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