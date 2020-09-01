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Мишустин сообщил о планах правительства выделить 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Правительство России направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний. Об этом 1 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре, пишут «Известия».

Мишустин сообщил о планах правительства выделить 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

По его словам, в России поддержат небольшие отечественные компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ). Мишустин отметил, что уже принята программа развития ИИ на четыре года. Она предусматривает специальные гранты, которые пойдут на стартапы и небольшие компании.

«За четыре года будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1,2 тысячи стартапов», — объяснил он.

По мнению российского премьера, разработана «уверенная программа поддержки».

Фото: Unsplash

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