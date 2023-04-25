Специалист Skillbox и SymbioWay развеял топ-6 популярных мифов в IT

Популярная IT-сфера до сих пор полна стереотипов и заблуждений. Программный директор факультета «Backend-разработка» в Skillbox, директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay Даниил Пилипенко перечислил популярные мифы об айтишниках и рассказал RB.RU, почему это лишь домыслы.
Миф 1. IT — сфера легких денег
Шестизначная зарплата потребует от специалиста прокачки навыков, практического опыта и времени. По словам Пилипенко, на старте карьеры junior-разработчики могут претендовать на зарплату 60-80 тыс. рублей в месяц. Чтобы выйти на новый уровень зарплаты, потребуется не меньше одного-двух лет интенсивной работы.
Миф 2. IT — только для молодых и мужчин
Сегодня самый важный навык для трудоустройства и успешной карьеры — умение качественно и быстро выполнять работу. Возраст и пол значения не имеют, подчеркнул аналитик.
Миф 3. Все айтишники — технари по образованию
По словам Пилипенко, этот миф также постепенно уходит с рынка. Чтобы быть хорошим специалистом в IT, важно не техническое образование и математический бэкграунд, а системное мышление, которое есть и у многих гуманитариев. Прежде всего это умение анализировать, систематизировать, выстраивать стратегию, считывать знаковую систему. Например, музыканты или лингвисты технарями не считаются, но обладают навыками системного мышления. Поэтому перейти в область информационных технологий им будет нетрудно.
Миф 4. Айтишник = программист
В IT-сфере существует широкий перечень профессий, многие из которых не связаны непосредственно с написанием кода. Например, есть цифровые дизайнеры, проджект-менеджеры, несколько видов аналитиков, тестировщики. Без вклада этих специалистов программисты не смогли бы делать свою работу и создавать продукты.
Миф 5. «Тыжпрограммист»
Многие люди считают, что если человек — программист, то он умеет все или, по крайней мере, все техническое. Например, починить сломанную технику. Но это не так. Программирование — это написание программного кода, проектирование и создание программного обеспечения, которое часто совершенно не связано ни с какой техникой. Специалисты, которые создают программы для устройств и оборудования и разбираются в технике, существуют, но их менее 10% от общего числа разработчиков.
Миф 6. Программировать скучно
Люди, далекие от сферы IT, считают, что «целый день сидеть за компьютером» — это скучная работа. Тем не менее, сами программисты считают свою деятельность интересной, поскольку видят ее результат сразу: «Написал код, и он работает!». Программисты делают полезные продукты, которыми потом пользуются тысячи или даже миллионы людей — и это вдохновляет. А также они решают сложные нетривиальные задачи и проблемы, в которых проявляют много творчества и креативного подхода, заключил Пилипенко.
- В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил количество уехавших из России IT-специалистов в 100 тыс. человек, что составляет 10% от их общего числа. Шадаев отмечал, что 80% айтишников продолжали работать на российские компании, находясь при этом не в России.
- В апреле 2023 года в вернулись 60% ранее уехавших из нее IT-специалистов, заявил Вячеслав Володин. Все эти люди снова работают на тех предприятиях, на которых работали до отъезда, отметил спикер Госдумы.
Фото на обложке: DC Studio /
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