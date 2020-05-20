В России появилась бесплатная образовательная программа для IT-специалистов

«РИФ.онлайн» и «Цифровой прорыв» запустили совместный спецпроект, который позволит участникам IT-сообществ со всего мира бесплатно присутствовать на воркшопах, мастер-классах, дискуссионных панелях, тренингах и лекциях от экспертов индустрии. Об этом Rusbase рассказал представитель «Цифрового прорыва».

Цель программы — собрать на одной площадке разных представителей IT-сообщества и наладить взаимодействие между государством и бизнесом и молодыми специалистами.

Специалисты IT-сферы обсудят ключевые темы развития цифровой экономики: кадры в IT, профориентация, внедрение цифровых решений, импортозамещение, AI, Big Data, трудоустройство после хакатонов, социальную сферу, госуправление, поиск точек роста для интернет-бизнеса и IT-специалистов в эпоху «пост-COVID».

К участию в спецпрограмме приглашены партнеры конкурса (Mail.ru Group, Росатом и другие), представители государства, бизнеса, HR-специалисты, операторы и участники хакатонов — как российских, так и зарубежных.

Спецпроект продлится с 20 мая по 10 сентября. Расписание ближайших мероприятий доступно по ссылке.



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